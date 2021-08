Florenzi si avvicina al Milan: domani può arrivare la fumata bianca

L'agente del giocatore ha avuto contatti positivi con i rossoneri. L'accordo tra i club sembra più vicino

Il passaggio di Alessandro Florenzi al Milan è solo questione di ore. Dopo aver chiuso per Abraham, il gm Pinto è tornato al lavoro sulla cessione del terzino. Secondo quanto fa sapere Sky Sport, domani può arrivare la fumata bianca e Florenzi può partire per Milano e iniziare così la sua prima avventura in Serie A con una squadra diversa dalla Roma. L'agente del giocatore Lucci ha avuto oggi contatti positivi con i rossoneri. La distanza tra i club può essere limata definitivamente, trovando un accordo con prestito e obbligo di riscatto legato a obiettivi di squadra e personali.