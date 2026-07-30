Anche il secondo colpo del calciomercato della Roma di D’Amico, insomma, è ufficiale. Koulierakis, martedì sera ha già conosciuto Gasp in videoconferenza, è giallorosso. Operazione, anche se costata meno, simile a quella di Castro. Perché da qualche ora il difensore greco, proprio come l’attaccante argentino, viene presentato pure lui come riserva. Gasperini sorride. Nè Santiago ex Bologna, nè Kostantinos sono opzioni di scorta per Gian Piero. Che giustamente ha chiesto di migliorare la rosa dopo il terzo posto da Champions. Numericamente, guardando alle uscite soprattutto di giocatori in scadenza o in prestito, tecnicamente e, perché no?, tatticamente. Il nuovo ds, con la proprietà che guarda più al campo per ora che al settlement agreement e quindi che avalla gli acquisti necessari, sta forzando i tempi, dopo le difficoltà avute (errori sono stati fatti, non da lui però) all’alba del suo incarico.

Koulierakis, non solo il vice Hermoso. Gasp promuove Ziolkowski

Ora attacco e fasce: obiettivi Read e Cacciamani

Ecco, dunque, Koulierakis. Gasp lo ha seguito il 7 giugno alla tv nel primo tempo di Grecia-Italia. E lo ha battezzato come: forte fisicamente, tecnico e bravo nel gioco aereo. Va considerato in partenza il. Non solo, però. Lì dietro: due sul centro destra, due sul centro sinistra e due in mezzo. E quindi rispettivamente, partito Celik: Mancini e Ghilardi, Ndicka e Ziolkowski, Hermoso e l’ultimo arrivato. Al momento, nel senso che D’Amico si occuperà degli altri reparti. Ma dietro tornerà più avanti, prima della chiusura del mercato. La novità della prima fase di questa preparazione e estiva è la. Non è vero che Giampiero abbia chiesto di cederlo (più probabile che sia lui a voler andar via per giocare). Il club giallorosso, ascoltando il suggerimento dell’allenatore, confermerà il centrale polacco, sbarcato a Trigoria l’anno scorso. E’ vero che in mezzo alla difesa può giocare pure Koulierakis, mancino, ma Gasperini preferisce allenare lui il giovane difensore - comunque 22 presenze tra campionato e Europa League (1 gol) alla prima stagione in giallorosso - e non lasciarlo an dare via in prestito, a disposizione di un tecnico che magari lo addestrerebbe in modo diverso. Sarebbe tempio perso, con il rischio di vederlo rientrare alla base senza essere migliorato, soprattutto tatticamente.: Gian Piero, al ritorno delle vacanze, non ha visto progressi. Un difensore centrale in più va messo in preventivo.Adesso, però, oltre agli altri due innesti in attacco e con, il lavoro per del ds si sposta sui lati. Dopo l’addio di Celik e la prossima doppia, sulle fasce sono rimasti, entrambi utilizzabili sulle due corsie. Ne servono altri due. Gli obiettivi dichiarati:, con alternativa Fresneda, e. Gian Piero ha già approvato le loro candidature.