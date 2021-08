Mou interrompe il silenzio: “Domani nuova intervista, la stampa mi è mancata”

"Silenzio di 40 giorni, tempo incredibile in cui mi sono concentrato solo sul lavoro"

Quaranta giorni senza rilasciare interviste. Una vera rivoluzione per Mourinho, da sempre al centro dell'attenzione con i media di tutto il mondo. Domani tornerà a parlare ai canali del club. Ad annunciarlo proprio il tecnico, con un post su Instagram: "Sorrido perché ho avuto un record di 40 giorni senza interviste. Tempo incredibile, in cui mi sono concentrato solo sul lavoro e ho dimenticato i miei amici dalla stampa. Oggi è stata la giornata giusta... ho avuto un'intervista con il club e potrete guardarla domani. Niente di interessante davvero ad essere onesti. Adoro la stampa, mi sono mancati molto". L'ultima volta in cui un giornalista aveva potuto intervistarlo era stato in occasione della presentazione sulla Terrazza Caffarelli. Mercoledì nuova conferenza alla vigilia di Trabzonspor-Roma.