Trigoria, pre-stagione finita: Roma al lavoro in vista del Trabzonspor

Dopo il ferragosto libero i giallorossi sono tornati per preparare la partita di Conference League. Lavoro tra campo e palestra, Pellegrini in gruppo

La Roma torna al lavoro dopo il ferragosto libero per preparare la prima partita ufficiale. Giovedì i giallorossi saranno a Trebisonda per l'andata degli spareggi di Conference League con il Trabzonspor di Peres e Gervinho. Questa mattina la squadra si è ritrovata a Trigoria per un lavoro in palestra e sul campo. Nessun problema per Pellegrini, che ha smaltito la contusione alla coscia destra e sarà convocato per la partita. Non ci sarà Abraham, che tornerà a Londra nelle prossime ore per espletare gli ultimi passaggi burocratici prima del trasferimento definitivo.