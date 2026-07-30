Buone notizie per Gasperini prima della partenza per il Galles. Robinio Vaz è tornato in gruppo. Il francese ha smaltito il problema al ginocchio e, dopo 16 giorni, è tornato a lavorare con i compagni. Domani la Roma partirà per la seconda parte del ritiro. Ad aspettare i giallorossi ci sarà il castello di Hensol, un'oasi di pace pronta ad accogliere la squadra di Gasp. Il tecnico piemontese, però, arriverà in Galles con una faccia in più. Oltre a Castro e, quasi sicuramente, Koulierakis, potrà contare anche su Vaz. Un recupero importante per un giocatore che vuole prendersi spazio. Il francese non vuole essere soltanto un'alternativa. Vuole convincere Gasperini, crescere e mettere dubbi nelle scelte offensive. Un "problema" che Gasp è pronto ad accogliere.