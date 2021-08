Calciomercato Roma, dalla Spagna: offerta per Lenglet

I giallorossi pronti a investire sul centrale del Barcellona, ma servirà prima una cessione

Il mercato della Roma non si fermerà con Abraham. I giallorossi cercano ancora un regista per rinforzare il centrocampo, ma a sorpresa potrebbero investire pure in difesa. Secondo Chiringuito Tv, Clement Lenglet avrebbe ricevuto un'offerta da Trigoria. Il centrale del Barcellona è in partenza, in attesa della proposta giusta per lasciare il Camp Nou. Il suo nome era stato accostato alla Roma già a luglio. Con il rientro di Smalling a pieno regime Mourinho ha a disposizione quattro centrali per due posti. L'impressione è che prima di provare a rinforzare la difesa, si dovrà cedere.