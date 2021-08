Roma-Fiorentina, vendita dei biglietti a rilento: i tifosi protestano sui social

Problemi con la banca che gestisce i pagamenti, tecnici al lavoro per ripristinare il servizio. E fa discutere la possibilità di comprare quattro biglietti

Dopo i problemi per l'accesso allo stadio in occasione di Roma-Raja, con lunghe file di tifosi in attesa e a rischio assembramento fuori dall'Olimpico, anche comprare il biglietto per Roma-Fiorentina, in programma domenica alle 22, sta diventando complicato. Da oggi è partita la vendita dei biglietti in prelazione e quindi riservata agli abbonati della stagione 2019-20. L'unico modo per ottenere il biglietto è attraverso il sito del club, ma la piattaforma messa a disposizione dalla Roma sta dando diversi problemi. Lunghe attese nella coda virtuale, crash al momento del pagamento, difficoltà nello scegliere il posto. Sui social del club, sotto al post di annuncio del via alle vendite, decine di commenti di tifosi infuriati, che denunciano l'impossibilità di riuscire ad ottenere il biglietto.