La Roma sta per salutare i 40 gradi della Capitale. Oggi l'ultimo allenamento a Trigoria. Poi si volerà in Galles, per una seconda parte di ritiro più intensa e con temperature decisamente più modeste. Con il gruppo ci sarà anche Santiago Castro. Il primo acquisto di questa sessione di calciomercato. Ufficializzato oggi, l'argentino ha subito svolto il primo allenamento con i nuovi compagni. E non è stato un giorno come tutti gli altri. Nel video pubblicato dalla Roma si vede un gruppo unito, con Gasperini subito pronto a mettere a proprio agio il nuovo arrivato. Il modo? Un gioco. Mai banale: acchiapparella. Tutti contro tutti. Una sfida che ha coinvolto la squadra e nella quale Castro è riuscito a inserirsi immediatamente. Le risate e le foto raccontano già un primo impatto positivo. Il gruppo lo ha accolto nel migliore dei modi. Poi ci ha pensato Hermoso ad alzare il livello. Durante la partitella lo ha subito "battezzato": un placcaggio e zero spazio per passare. Un messaggio chiaro al nuovo compagno. Benvenuto alla Roma. Qui si lavora, si scherza, ma non si regala nulla. Castro è pronto per il suo nuovo inizio.