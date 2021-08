Nzonzi, Diawara, Florenzi: la Roma ora accelera per le uscite

Se dovesse partire Amadou (che non è convinto del Wolverhamton), si libererebbe un posto in mezzo al campo. Per il terzino nuovi contatti con il Milan

Redazione

Dopo essersi dedicato a sistemare l’attacco, in queste ultime due settimane di mercato per Tiago Pinto la priorità saranno le uscite, scrive Chiara Zucchelli su Gazzetta.it. A centrocampo, nelle intenzioni, ne vorrebbe fare due: Nzonzi, che si allena con gli esuberi e consentirebbe un risparmio di oltre 4 milioni di stipendio, e Diawara, che libererebbe una casella in mezzo al campo.

I tifosi sognano ancora Xhaka (e un po’ forse anche Mourinho), altrimenti un altro nome che possa completare il reparto. Prima, però, va venduto l’ex Napoli (oltre 2 milioni il suo ingaggio). La destinazione più probabile è il Wolverhampton, ma Amadou non sembra così convinto. Altra uscita a cui Pinto si dedicherà in settimana è quella di Florenzi. Riprenderà a parlare con il Milan partendo sempre dalla stessa base: dopo due anni tra Valencia e Psg, che non hanno riscattato il giocatore, la Roma in prestito secco non vuole cederlo. Chiede almeno un prestito oneroso con riscatto condizionato, ora la palla passa al Milan e all’agente del giocatore.