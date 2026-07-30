Per il terzo anno consecutivo la Roma volerà nel Regno Unito per la seconda parte del ritiro. I giallorossi, però, quest’anno saranno in Galles, precisamente a Hensol a circa venti chilometri dalla capitale Cardiff. Domani l’arrivo dei giallorossi alle 18.35 (orario locale) che fino al 7 agosto si alleneranno al WRU National Centre of Excellence, quartier generale della nazionale di rugby gallese che negli ultimi anni ha ospitato anche Real Madrid, Manchester United, Milan e Juventus. Inaugurato nel 1992, rimodernato nel 2009 (investimento da 4 milioni di sterline) è ad oggi il centro sportivo più importante del paese. Una struttura immersa del verde, composta da sette campi da calcio e rugby più due percorsi di golf da 18 buche ciascuno. Un’oasi di pace per la squadra che si allenerà a temperature decisamente inferiori rispetto al caldo di Roma. In Galles, infatti, la massima non supera mai i 25 gradi e la durante la notte i gradi scendono sotto i 15.

I giocatori alloggeranno all’interno del Vale Resort, un hotel 4 stelle con 143 camere da letto. All’interno tavoli da ping pong, la SPA, piscine e palestra. Ad impreziosire il luogo anche il meraviglioso castello di Hensel. Un luogo storico che oggi ospita matrimonio e una delle più antiche distillerie del paese nella quale è possibile trovare la scuola di gin e rum.

Roma, il programma degli allenamenti

Tre le amichevoli in programma. Due in Galles con Cardiff (1 agosto) e Newport (4), l’ultima in Inghilterra col Brighton (8). Il primo allenamento ci sarà il giorno dopo la prima amichevole: lavoro di scarico in palestra e nel pomeriggio lavoro sul campo. Lunedì e giovedì altre doppie sedute, anche la mattina della sfida contro il Newport la squadra si allenerà all’interno del centro sportivo. Il 7 pomeriggio la partenza per Brighton, il giorno seguente il test con la squadra inglese e il ritorno nella Capitale. In Galles ci sarà anche il neo acquisto Castro che oggi ha rilasciato la prima intervista ai canali ufficiali. L'argentino ha scelto il numero 9 ed ha ricevuto il benvenuto da parte dell'amico Soulé. Atteso anche Koulierakis, difensore greco che domani dovrebbe sbarcare nella Capitale per visite mediche e firma sul contratto. Non ci saranno invece Angeliño e Salah-Eddine. Lo spagnolo (oggi l'ultimo allenamento) è pronto per trasferirsi al Deportivo la Coruña, mentre il marocchino andrà all'Olympiacos. Il nome nuovo per rinforzare la fascia è quello di Read del Feyenoord.