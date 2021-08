La Roma pesca in Svezia: ufficiale il 2005 Wilklund

Dopo Tahirovic i giallorossi rinforzano il settore giovanile con un altro scandinavo, proveniente dallo Stocksund

Per il settore giovanile la Roma pesca ancora in Svezia e firma il giovane Liam Wilklund. Il classe 2005 arriva a titolo definitivo dal IFK Stocksund. Wilklund, che aveva partecipato a un provino lo scorso giugno, è un centrocampista centrale che può ricoprire tutte le posizioni della mediana. Si aggregherà alla squadra degli Under 17.