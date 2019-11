Roma a Istanbul, Fonseca carica l’ambiente e ‘fa fuori’ Jesus. Pellegrini: “È una finale”

La Roma è volata ad Istanbul, la conferenza stampa di Fonseca e Pellegrini ha alzato la concentrazione dei venti giocatori giallorossi presenti alla trasferta turca. Il Basaksehir, primo nel Gruppo J con sette punti, proverà a chiudere già da domani sera il discorso qualificazione.

FONSECA E PELLEGRINI IN CONFERENZA – Paulo Fonseca è consapevole dell’importanza della partita di Europa League di domani sera. La sua Roma si trova davanti al primo grande bivio stagionale. Per questo motivo, in conferenza stampa, l’allenatore portoghese afferma che “domani non ci sarà un grande turnover”. Lorenzo Pellegrini siede di fianco al tecnico giallorosso e rimarca la fame del gruppo di ottenere i tre punti: “Scendere in campo e vincere la partita è l’unica cosa che ci preme veramente di fare. Domani è una finale”. Il numero 7 giallorosso ha ribadito la sua ambizione: “Voglio fare più gol, anche se non ho la presunzione di dire che arriverò al mio massimo. Io e Zaniolo colonne della Roma del futuro? Saremmo onorati“.

TRIGORIA: PAURA SPINAZZOLA, ESCLUSIONE JESUS – Alle 10.30, prima dello spostamento per Fiumicino alla volta di Istanbul, la Roma ha svolto la rifinitura al Fulvio Bernardini di Trigoria. Mkhitaryan e Kalinic si sono allenati in gruppo, Florenzi e Pastore invece sono stati costretti al lavoro personalizzato per via dei rispettivi infortuni. Spavento Spinazzola: il terzino giallorosso si è accasciato a terra durante il torello di riscaldamento per un possibile problema alla caviglia. Solo dopo pochi secondi è tornato in mezzo al gruppo, zoppicante. Juan Jesus, ironico, si è rivolto con una battuta al compagno: “Ecco, si è fatto male alla caviglia! Salta la partita”. Il brasiliano, però, non ha potuto accompagnare i colleghi in Turchia: la scelta tecnica di Fonseca lo ha costretto nella Capitale, escludendolo dalla lista dei convocati. Oltre a lui rimarrà a casa anche Antonio Mirante, per colpa di una flebite post traumatica. Tra i convocati in sostituzione del portiere italiano saranno presenti Matteo Cardinali e Daniel Fuzato, reintegrato dopo l’esclusione.

BUFERA FRIEDKIN DALLA TANZANIA – Il magnate texano in trattativa per l’acquisto della Roma è proprietario anche di otto società in Tanzania, che si occupano principalmente di turismo e sviluppo della comunità. Friedkin sarebbe stato accusato dal governo di aver evaso le tasse per oltre 30 anni. Il sistema di frode fiscale, che il Friedkin Group avrebbe messo in piedi per lucrare sui salari dei dipendenti delle proprie aziende, avrebbe evaso circa 79 milioni di dollari. Sotto accusa, oltre a Dan Friedkin, anche l’amministratore delegato Marcus Watts e il procuratore generale Kimberly Jacobso.

BURUK E VISCA IN CONFERENZA – L’allenatore turco del Basaksehir, Okan Buruk,alla vigilia del match contro la Roma, ha ribadito in conferenza stampa la voglia della sua squadra di fare risultato domani sera al Fatih Terim Stadium: “La Roma può essere battuta. Vogliamo vincere e qualificarci.”

LE ALTRE NEWS – La Roma femminile rende note le condizioni fisiche della sua numero 10, Manuela Giugliano, uscita in lacrime domenica al 60′ durante la sfida al Tre Fontane contro la Juventus. Per lei trauma distorsivo al ginocchio destro con distrazione di I grado del legamento collaterale mediale. Il report medico condiviso dalla squadra femminile giallorossa su Twitter è stato commentato dall’Idiot of the Day con una frase sessista nei confronti della giovane centrocampista romanista. L’account dell’autore è stato prontamente bloccato. Alisson Becker, in un’intervista all’Independent, ha svelato un curioso retroscena riguardante il periodo immediatamente successivo all’esperienza giallorossa. Il Napoli di De Laurentiis si sarebbe fatto avanti per l’acquisto del suo cartellino ma l’ex numero uno ha risolto così le trattative: “Se fossi andato al Napoli dalla Roma, mi sarei messo in una situazione difficile.”

Il futuro di Daniele De Rossi al Boca Juniors è ancora tutto da scoprire. L’ex bandiera della Roma ha manifestato la voglia di continuare l’avventura Argentina ma il suo destino dipende dall’ingresso in dirigenza di Juan Romàn Riquelme. La leggenda degli Xeinenzes, infatti, andrebbe a sostituire l’attuale manager Burdisso. I risultati delle elezioni si sapranno solo l’otto dicembre. L’agente di Patrick Schick, Pavel Paska, intanto non esclude un ritorno del giocatore a Roma. Nonostante l’esperienza romana di Luis Enrique alla Roma sia durata appena un anno, i tifosi giallorossi si sono stretti intorno al nuovo commissario tecnico della Nazionale spagnola, in occasione della scomparsa di Xana, la figlia di soli nove anni. Luis Enrique li ha voluti ringraziare oggi ufficialmente: “I tifosi della Roma mi sono stati vicini. Non lo dimenticherò mai”.

Saverio Grasselli