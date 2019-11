Boca Juniors, il futuro di De Rossi ancora incerto: deciderà Riquelme

Il futuro di Daniele De Rossi al Boca Juniors è ancora incerto. Come riporta il quotidiano Olé sulla permanenza dell’ex capitano giallorosso dipenderà se Riquelme, leggenda degli Xeinenzes, entrerà a far parte della dirigenza. Con Riquelme in testa alla dirigenza, Burdisso lascerebbe il suo posto da manager: l’attuale dirigente del Boca aveva voluto fortemente Daniele, ma senza di lui la gestione del caso DDR spetterà a Riquelme. Tutto si deciderà l’8 dicembre, quando ci saranno i risultati delle elezioni: una notizia che preoccupa De Rossi, desideroso di rimanere ancora al Boca.