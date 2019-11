Basaksehir-Roma, i convocati di Fonseca: out Florenzi e Pastore, ok Mkhitaryan e Spinazzola

La Roma è pronta ad affrontare la partita da dentro o fuori contro l’Istanbul Basaksehir. Dopo la rifinitura di questa mattina a Trigoria, la squadra giallorossa dopo le 14 partirà per la Turchia, dove alle 18 si terrà la conferenza stampa di Fonseca. L’allenatore portoghese ha diramato la lista dei convocati: non ci sono Florenzi, Pastore e Mirante, che hanno lavorato individualmente negli ultimi giorni. Recuperato Mkhitaryan, alla prima convocazione dopo l’infortunio rimediato nella sfida al Via del Mare contro il Lecce del 29 settembre scorso. Torna anche Kalinic. Vista l’assenza di Mirante, con Pau Lopez ci sono Cardinali e Fuzato.

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato.

Difensori: Spinazzola, Santon, Smalling, Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Mancini.

Centrocampisti: Pellegrini, Diawara, Veretout, Zaniolo, Perotti.

Attaccanti: Dzeko, Under, Kluivert, Antonucci, Kalinic.