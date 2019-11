Pavel Paska, l’agente di Patrick Schick, intervistato da FCInter1908, ha parlato della situazione del suo assistito. Schick, attualmente in prestito al Lipsia, è stato colpito da più infortuni che hanno alimentato molti dubbi tra i tifosi tedeschi. Per questo motivo il suo agente non esclude un ritorno nella capitale a fine stagione. Queste le sue dichiarazioni: “É stato due mesi fuori per infortunio. Domani potrebbe giocare. Ritorno alla Roma? Non lo escludo…“