Dopo le due sconfitte consecutive in campionato, arriva un’altra brutta notizia per la Roma femminile guidata da Betty Bavagnoli. La numero 10 giallorossa, Manuela Giugliano, nel corso dell’ultimo match contro la Juventus al Tre Fontane, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro con distrazione di I grado del legamento collaterale mediale. La centrocampista classe 1997, nel giro anche della Nazionale italiana femminile, era uscita in lacrime dal campo al 60′.