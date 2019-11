La Roma è partita per Istanbul. Domani alle 18.55 la sfida decisiva contro il Basaksehir per le sorti del girone di Europa League allo stadio Fatih Terim. I giallorossi sono decollati con un volo partito alle 14.20. Il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi è partito con la squadra. Alle 18 italiane il tecnico Paulo Fonseca e Lorenzo Pellegrini parleranno in conferenza stampa.