La Roma è in partenza per Istanbul e la società ha reso noti i nomi dei 20 giocatori disponibili per la partita contro il Basaksehir. Non si unisce ai compagni però Juan Jesus: il difensore brasiliano out per scelta tecnica di mister Fonseca, non prenderà parte alla sfida contro l’ex squadra di Cengiz Under. Out Florenzi e Pastore per infortunio. Mkhitaryan e Kalinic in gruppo.