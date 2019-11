Trigoria, rifinitura pre-Basaksehir: out Florenzi e Pastore, problema per Spinazzola – FOTO – VIDEO

È la vigilia di una delle partite più importanti di questo inizio di stagione. Domani alle 18.55 la Roma scende in campo in Turchia contro l’Istanbul Basaksehir, sconfitto 4-0 all’andata: l’obiettivo è vincere per mettere un piede ai sedicesimi di finale di Europa League, ma potrebbe bastare anche un pareggio. Alle 10.30 la squadra è scesa in campo per la rifinitura a Trigoria, con Florenzi e Pastore che hanno lavorato ancora a parte al contrario di Mkhitaryan e Kalinic, che invece si sono allenati in gruppo. Poco dopo le 14 la partenza da Fiumicino. Alle 18 Fonseca e Lorenzo Pellegrini parleranno in conferenza stampa.

INDISPONIBILI

Davide Zappacosta: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, out 4-6 mesi.

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

Javier Pastore: botta all’anca, in dubbio per il Basaksehir.

Alessandro Florenzi: affaticamento al flessore destro, in dubbio per il Basaksehir.

Antonio Mirante: flebite post traumatica al polpaccio.

L’ALLENAMENTO

Ore 10.45 – La squadra ora si è divisa in due gruppi per il torello: durante il giro palla problema alla caviglia per Spinazzola, che è rimasto a terra e ha urlato: “Questo campo di m…”. Dopo essersi rialzato ha iniziato di nuovo il torello anche se claudicante. Poi l’allenamento continuerà con lavoro tattico e in particolare focus sui calci piazzati.

Ore 10.40 – Dopo i giri di campo, la squadra ha iniziato con alcuni esercizi a livello atletico con scatti brevi. Presente anche Gianluca Petrachi.

Ore 10.30 – L’allenamento – aperto per i primi 15′ alla stampa – è iniziato alle 10.35 con l’ingresso in campo della squadra. I primi ad arrivare, dopo Fonseca, sono stati Veretout e Kolarov. Poi sono iniziati alcuni giri di corsa di riscaldamento. Ok Mkhitaryan, ancora lavoro individuale per Florenzi e Pastore. Out anche Mirante.

PROBABILE FORMAZIONE

Per la sfida con il Basaksehir Fonseca cambierà poco. Dietro rientra Spinazzola. Confermata la linea mediana. In avanti Under favorito su Kluivert per una maglia da titolare, mentre al centro ci sarà l’insostituibile Edin Dzeko.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko.