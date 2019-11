Roma femminile, commento sessista contro la Giugliano: bloccato account – FOTO

L’account ufficiale della Roma femminile ha bloccato un tifoso che aveva rivolto un commento sessista su Manuela Giugliano, calciatrice giallorossa. L’account della squadra femminile aveva postato su Twitter un report medico sulla numero 10, infortunatasi contro la Juventus nell’ultima gara di campionato. Un utente ha risposto sotto la foto: “Faceva meglio a rimanere in cucina”. Non si è fatta attendere la risposta della Roma femminile che, con un ulteriore tweet ha scritto: “Dopo tanto tempo, torna il premio Idiot of The Day. Lo ha vinto Ed”, bloccando l’autore del commento.