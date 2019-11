Il retroscena di Alisson: “Mi voleva il Napoli, ma mi sarei messo in una brutta situazione”

Nel luglio 2018 Alisson Becker è stato ceduto dalla Roma al Liverpool per poco più di 70 milioni di euro. Il portiere brasiliano era stato uno dei protagonisti della storica avventura giallorossa in Champions League della stagione 2017/2018, culminata con la semifinale, persa poi proprio contro la squadra inglese. Alisson ha rilasciato un’intervista all’Indepentent parlando proprio del suo trasferimento, svelando un retroscena su una squadra italiana che aveva provato ad acquistarlo, il Napoli di De Laurentiis. Ecco le sue parole:

“C’era un’offerta, il presidente è venuto da me, ma se fossi andato al Napoli dalla Roma, mi sarei messo in una situazione difficile. Tra le due squadre c’è una grande rivalità. Ammiro molto il Napoli, hanno una squadra di vertice ed è sempre difficile giocare contro di loro, specialmente al San Paolo. Ma avevo deciso di diventare un giocatore del Liverpool. Il Napoli fa parte della storia della mia carriera. A marzo del 2018 la Roma ha disputato una partita in trasferta a Napoli ed è stata fantastica per me, dato che ho fatto undici parate in una grande prestazione difensiva. E poi ad Anfield penso di aver messo il mio nome nella storia del Liverpool in una partita decisiva, con un grande salvataggio, in una situazione da dentro o fuori”.