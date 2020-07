Rescisso il contratto tra Roma e Nike. Fienga in Procura dopo l’esposto del Napoli

Termina il rapporto tra la Roma e Nike. La collaborazione con la casa di abbigliamento statunitense, che sponsorizzava la maglia della squadra giallorossa dal 2014 e avrebbe dovuto farlo fino al 2024, si è interrotta dopo la mancata rinegoziazione dei termini del contratto. Il presidente James Pallotta non era soddisfatto dell’accordo, e già in passato si era lamentato di alcuni problemi di distribuzione: la stagione 2020-21 sarà quindi l’ultima targata Nike per la Roma, che da oggi, come dichiarato dal responsabile commerciale Francesco Calvo, avrà modo di “esplorare nuove opportunità nel mondo dei materiali tecnici”.

L’altra notizia del giorno è rappresentata dall’audizione in Procura Federale di Guido Fienga, in seguito all’esposto del Napoli sul (presunto) mancato rispetto dei protocolli anti-Covid da parte della Roma, in occasione della gara del San Paolo dello scorso 5 luglio. L’ad è stato accompagnato dal segretario generale Pantaleo Longo, il medico sociale Massimo Manara e l’avvocato Antonio Conte.

La Roma sorride, Dzeko e Zaniolo no. A settembre possibile riapertura degli stadi

La Roma batte 2-1 il Verona, ma in “prima pagina” vanno il malumore di Dzeko e la discussione tra Mancini e Zaniolo. Il centravanti bosniaco segna e non festeggia, forse stufo delle critiche e delle voci sul suo stipendio. Ma all’indomani del successo con gli scaligeri, ecco l’esultanza per aver raggiunto quota 105 reti con i capitolini. Il difensore, invece, riprende al fischio finale il suo compagno di squadra, colpevole di non rientrare a sufficienza, cosa sottolineata pure da Fonseca e Veretout nel post partita. Non è la prima volta che il classe ’99 subisce qualche rimprovero: era già successo l’anno scorso con Ranieri e in Nazionale Under 21 con Di Biagio.

Al contrario, festa doppia in casa di Pau Lopez, con la moglie Andrea incinta del terzo figlio. Ci sarà presto un “boom di nascite” in casa romanista, dal momento che pure Fazio, Dzeko Mancini e Ibanez diventeranno presto papà (nuovamente, nel caso dei primi due).

Con la squadra in ripresa, anche il mercato passa in secondo piano. Da registrare però le parole dell’ex Cagliari Dario Silva, che dal Sud America ha smentito l’eventuale passaggio in giallorosso di Edinson Cavani. Almeno per ora, comunque, la questione non sembra interessare Fienga, Baldini e De Sanctis, i quali si occuperanno delle prossime trattative in virtù del licenziamento di Petrachi, pronto a fare causa alla società. Intanto, il giovane Andrea Silipo è stato ceduto a titolo definitivo al Palermo, ma la Roma manterrà il diritto di riacquisto.

Infine, è tornato a parlare il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Oggetto delle sue dichiarazioni la riapertura degli stadi, possibile forse dal prossimo settembre, sempre, però, nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza. Ipotesi confermata dal Ministro della Salute Walter Ricciardi.

A cura di Paolo Franzino