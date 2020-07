Dario Silva: “Non credo che Cavani andrà alla Roma, preferisce la Premier”

Per molti obbiettivò concreto di mercato per il futuro, per altri semplice speculazione di calciomercato. Nonostante le voci intorno all’arrivo di Edinson Cavani alla Roma continuino a rincorrersi, c’è chi invece dal Sud America spegne il fuoco dell’entusiasmo. L’ex Cagliari Dario Silva, al programma radiofonico Taca la Marca su Radio Musica Television, ha smentito categoricamente il ritorno del Matador in Serie A. Queste le sue parole: “Non credo che possa arrivare a Roma, Cavani preferirebbe andare in Premier e viene accostato alle società inglesi“. L’uruguaiano terminerà la sua esperienza con il PSG a fine stagione, liberandosi a zero e potendo così guardarsi intorno alla ricerca dell’offerta migliore e del progetto tecnico più intrigante.