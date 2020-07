Silipo a titolo definitivo al Palermo: la Roma conserva il diritto di recompra

Andrea Silipo lascia la Roma. Dopo il prestito al Palermo, con due gol in nove partite in rosanero prima dello stop definitivo della Serie D per il coronavirus, l’esterno cresciuto nel settore giovanile giallorosso è rientrato alla base, ma per poco. Come riporta ‘Sky Sport’, infatti, il giocatore classe 2001 si trasferirà in Sicilia a titolo definitivo, anche se la Roma avrà il diritto di recompra esercitabile nelle prossime stagioni. Due anni fa, Silipo ha fatto le fortune dei giallorossi vincendo lo scudetto Under 17 con l’Atalanta, con tanto di doppietta. Poi il passaggio in Primavera e infine la chiamata del Palermo, che il prossimo anno giocherà in Serie C.