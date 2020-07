Roma, Dzeko festeggia i 105 gol e carica la squadra: “Avanti senza mollare” – FOTO

La carica dei 105. Edin Dzeko ieri è diventato il miglior marcatore straniero della storia della Roma. Con la sua rete al Verona ha superato Rodolfo Volk nella classifica dei bomber giallorossi all-time. Nonostante il record e un gol che è valso di fatto i tre punti, molti si sono accorti di un’esultanza poco festosa e di un atteggiamento un po’ nervoso in campo. Fonseca ieri sera ha voluto sgonfiare ogni polemica (“È normale se non ti arriva qualche pallone”), e il bosniaco stesso questa mattina ha pubblicato un post social per celebrare il traguardo raggiunto e caricare i suoi. “Avanti senza mollare. +3” il messaggio.