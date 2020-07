Pau Lopez, la famiglia si allarga: la moglie Andrea aspetta il terzo figlio – FOTO

Quella a Roma resterà un’esperienza indimenticabile per Pau Lopez. Il portiere spagnolo, infatti, ha appena scoperto che la moglie, Andrea Galvez Quilez, aspetta un altro bambino. Per la coppia sarà il terzo figlio e l’annuncio è arrivato con uno scatto tenerissimo postato su Instagram da entrambi: le foto dell’ecografia e intorno i due figli, la primogenita Mia – nata a gennaio 2018 – e il piccolo Leo, nato a dicembre. Proprio nei giorni in cui Pau e Andrea festeggiano il terzo anniversario di matrimonio, arriva il lieto annuncio. Il portiere giallorosso, però, non è l’unico in ‘dolce attesa’: insieme a lui anche Gianluca Mancini con la sua Elisa, Federico Fazio e Alejandra, Edin Dzeko e la mogllie Amra, Roger Ibanez con la sua Bruna.