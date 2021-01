Polveriera Trigoria, faccia a faccia tra squadra e Fonseca. Miki-Pedro stop, Spezia lontano

Infine, giù la maschera. Il sottile equilibrio che aveva, assieme ai buoni risultati sul campo, tenuto insieme i pezzi della Roma ad inizio stagione sembra essere destinato a venire definitivamente. Al centro sportivo Fulvio Bernardini è andato in scena un confronto tecnico-squadra che, per toni e temi toccati, ha assunto i contorni di una sorta di duello rusticano: da una parte la squadra e dall’altra un Fonseca ormai non più al sicuro.

La squadra sta con Gombar, si fermano Pedro e Mkhitaryan

La squadra è tornata sull’episodio del sesto cambio contro lo Spezia ed ha preso le parti dell’ormai ex team manager Gombar, proteggendone l’operato. L’aria che si respira è quella di una vera e propria rivoluzione in divenire e le soluzioni per ogni slot non mancano, da Visci possibile post Zubiria al nome di Jardim che entra ufficialmente nella rosa dei candidati per aprire un eventuale nuovo ciclo in panchina.

Le notizie che arrivano dal campo non contribuiscono a migliorare la situazione per Fonseca, che nell’allenamento di oggi ha perso per guai muscolari Pedro e Mkhitaryan. Difficile che i due recuperino per il rematch contro il galvanizzato Spezia, che partecipa alla gara delle assenze rinunciando, salvo miracoli, al bomber Nzola per la sfida dell’Olimpico. Direzione della gara affidata a Pairetto.

Ira Friedkin sugli sponsor, mercato e stadio non decollano

Tra figuracce e faide interne la Roma rischia seriamente di mettere a repentaglio la solidità delle proprie partnership: i recenti avvenimenti hanno mandato su tutte le furie il patron Friedkin, che ora dovrà evitare di far subire alla società un grave danno d’immagine. La nuova presidenza americana è stata chiamata in causa anche sul tema stadio dal sindaco di Roma Raggi, che ha lanciato un messaggio chiaro: “Per l’impianto fatto tutto il possibile, la palla ora passa a loro”.

Nessuna novità sostanziale, invece, sul fronte mercato: la suggestione Gomez è destinata a rimanere tale e su nessuna pista ci sono passi avanti significativi. Si muove paradossalmente di può la femminile, che cede Maria Zecca alla Pink Bari. Le buone notizie, in sostanza, latitano su tutti i fronti: l’ingresso dell’ ad Fienga nella nuova Media Company della Lega Serie A non avrà migliorato di sicuro la giornata a nessuno.