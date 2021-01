Friedkin infuriato per la figuraccia: timore per gli accordi con gli sponsor

Le sei sostituzioni che costeranno la sconfitta a tavolino alla Roma hanno portato un grave danno d’immagine alla società. La figuraccia, andata in onda in diretta Rai e vista da più di 2 milioni di persone, ha fatto infuriare i Friedkin anche (e soprattutto) per quanto riguarda il futuro commerciale del club. Come riportano Il Messaggero e La Gazzetta dello Sport, la Roma ha gli accordi con i tre partners principali in scadenza.

Al posto di Nike si sta chiudendo con New Balance, ma le trattative con Qatar Airway e Hyundai, gli sponsor che portano i ricavi più alti nelle casse di Trigoria, sono tutt’altro che definite. Per questo ora i Friedkin sono preoccupati che l’immagine della Roma possa risentirne e che gli sponsor non siano più interessati ad appoggiarla.