Roma-Spezia, arbitra Pairetto: bilancio positivo per i giallorossi

La Roma sabato si ritufferà nel campionato dopo la notte da incubo in Coppa Italia e sfiderà lo Spezia per la seconda volta consecutiva. Ad arbitrare il match ci sarà Luca Pairetto, arbitro torinese che ha già diretto i giallorossi in questa stagione nella partita con il Cagliari, finita 3-2 per la squadra di Fonseca. Insieme a lui gli assistenti Lo Cicero e Fiorito, il quarto uomo Abisso, il Var Banti e l’AVar Del Giovane.

PRECEDENTI – Le strade della Roma e di Pairetto si sono incrociate già in sette occasioni. Compresa la già citata partita con il Cagliari, sono cinque i successi per i giallorossi, mentre due sono le sconfitte. L’ultima la scorsa stagione, nel rocambolesco 4-2 subìto a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Ecco tutte le designazioni della 19esima giornata

BENEVENTO – TORINO Venerdì 22/01 h. 20.45

GIACOMELLI

VECCHI – LOMBARDO

IV: DIONISI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI IORIO

FIORENTINA – CROTONE Sabato 23/01 h. 20.45

PICCININI

BACCINI – COLAROSSI

IV: SOZZA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

GENOA – CAGLIARI h. 15.00

DI BELLO

BRESMES – PAGNOTTA

IV: PEZZUTO

VAR: VALERI

AVAR: TEGONI

JUVENTUS – BOLOGNA h. 12.30

SACCHI

VIVENZI – PRENNA

IV: GHERSINI

VAR: CALVARESE

AVAR: DE MEO

LAZIO – SASSUOLO h. 18.00

GIUA

PERETTI – CARBONE

IV: ABBATTISTA

VAR: GUIDA

AVAR: TOLFO

MILAN – ATALANTA Sabato 23/01 h. 18.00

MARIANI

GIALLATINI – PRETI

IV: LA PENNA

VAR: CHIFFI

AVAR: RANGHETTI

PARMA – SAMPDORIA h. 20.45

MANGANIELLO

VALERIANI – SCATRAGLI

IV: SANTORO

VAR: DOVERI

AVAR: LIBERTI

ROMA – SPEZIA Sabato 23/01 h. 15.00

PAIRETTO

LO CICERO – FIORITO

IV: ABISSO

VAR: BANTI

AVAR: DEL GIOVANE

UDINESE – INTER Sabato 23/01 h. 18.00

MARESCA

IMPERIALE – DI VUOLO

IV: FOURNEAU

VAR: AURELIANO

AVAR: MONDIN

H. VERONA – NAPOLI h. 15.00

FABBRI

ALASSIO – PAGLIARDINI

IV: DI MARTINO

VAR: NASCA

AVAR: MELI