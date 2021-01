Roma, per sostituire Zubiria si pensa a Visci: è l’attuale segretario generale dello Spezia

Per sostituire Manolo Zubiria, allontanato ieri insieme a Gianluca Gombar dopo l’errore clamoroso sui cambi in Coppa Italia, c’è l’idea Pierfrancesco Visci. Attuale direttore organizzativo e segretario generale dello Spezia – riporta l’Ansa – è uno dei nomi sondati per assegnare la poltrona dirigenziale rimasta vacante. Visci, tornato allo Spezia dopo aver ricoperto per quattro anni incarichi dirigenziali all’Inter, martedì sera sarebbe stato tra i primi ad accorgersi dell’errore compiuto dalla Roma durante i tempi supplementari della partita, persa poi sul campo dalla squadra di Fonseca.

Il team manager Gianluca Gombar, invece, verrà sostituito con ogni probabilità da Valerio Cardini, promosso dalla Primavera provvisoriamente.