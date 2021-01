Fonseca in bilico, la Roma guarda ancora in Portogallo: idea Jardim

Paulo Fonseca resta sulla panchina della Roma, ma il futuro è fortemente in dubbio. I Friedkin e Pinto riflettono sulla conferma del tecnico, ma già guardano avanti. Tra i possibili candidati c’è un nuovo nome che mette d’accordo La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero e Il Corriere della Sera ed è quello di Leonardo Jardim. Il nuovo gm starebbe pensando all’allenatore diventato celebre grazie al suo lavoro con il Monaco e attualmente senza squadra in attesa di nuovo impiego.

Il suo nome era stato accostato alla Roma già in passato, ma le discussioni non si sono mai concretizzate. In lizza anche Allegri (il preferito), Spalletti, Sarri e Mazzarri (nella veste di traghettatore). Per Fonseca la partita con lo Spezia di sabato prossimo potrebbe già essere decisiva.