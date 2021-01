Calciomercato Roma, si allontana Gomez: il Papu verso il Cincinnati

Quella di Gomez in maglia giallorossa è destinata a rimanere, con tutta probabilità, una semplice suggestione. Gli ultimi aggiornamenti sulla situazione del fantasista argentino, in uscita dall’Atalanta, vedono un club americano in vantaggio sulla concorrenza.

Come riporta tuttomercatoweb.com, a portarsi a casa il Papu potrebbe essere il Cincinnati: la squadra allenata da Jaap Stam avrebbe già presentato un’offerta da 7 milioni di euro al club nerazzurro, oltre che un ricco contratto triennale al giocatore. Oltre alla Roma, su Gomez avevano chiesto informazioni anche altre big della Serie A: la valutazione economica elevata, tuttavia, non ha permesso di trovare alcun margine di trattativa.