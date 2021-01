Stadio Roma, Raggi: “Fatto tutto il possibile, ora sta ai Friedkin”

“Per lo Stadio abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare come amministrazione, adesso la nuova proprietà deve portare avanti il progetto è siamo disposti ad ascoltare”. Lo dice Virginia Raggi in un’intervista rilasciata a Isoradio. La sindaca della capitale, arrivata quasi a fine mandato (in primavera le nuove elezioni) è tornata sulla questione stadio della Roma, ribadendo la volontà di portare avanti il progetto di Tor di Valle. Per il momento però non ci sono novità importanti e l’iter amministrativo non è ancora concluso. Restano in piedi le alternative, su tutte la rivalutazione dello Stadio Flaminio e lo spostamento a Tor Vergata.