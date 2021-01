Spezia, allenamento in vista della Roma: solo fisioterapia per Nzola

Con una serenità del tutto diversa rispetto alla Roma lo Spezia prosegue il proprio programma di avvicinamento alla sfida dell’Olimpico in programma sabato pomeriggio. Come riportano i canali ufficiali del club, i bianconeri sono rimasti nella Capitale e questa mattina hanno svolto allenamento al centro sportivo “Onesti”.

Riscaldamento tecnico, esercitazioni tattiche, sviluppi offensivi e partitella il programma svolto dai liguri. Fisioterapia, invece, per Nzola. Nel pomeriggio la squadra sarà sottoposta ai tamponi e domani scenderà in campo al mattino per una nuova seduta.