Serie A, Dal Pino rieletto presidente di Lega. Fienga entra nella Media Company

Oggi l’Assemblea della Lega ha scelto il suo presidente: è stato rieletto Paolo Dal Pino, per cui è stata necessaria una seconda votazione visto che nella prima non era stato raggiunto il quorum. Il manager ha annunciato che si riserverà una settimana di tempo per decidere se accettare o meno. Conferma anche per De Siervo nelle vesti di amministratore delegato. Eletti come consiglieri federali il presidente della Lazio Lotito e l’Ad dell’Inter Marotta

Ma non è finita qui. Sono stati eletti anche cinque membri della costituenda Media Company. Sono il presidente della Juventus Andrea Agnelli, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il vicepresidente dell’Udinese Stefano Campoccia, l’ad della Roma Guido Fienga e l’ad del Bologna Claudio Fenucci. Per il sesto posto nel Consiglio della Media Company si provvederà ad un ballottaggio alla prossima Assemblea tra Vidal (Sampdoria) e Carnevali (Sassuolo). Nella prossima assemblea sarà anche indicato il presidente.