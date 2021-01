Roma-Spezia, domani alle 14 la conferenza stampa di Fonseca

Non sarà una conferenza stampa come le ultime in stagione. Perché Fonseca – che domani parlerà alle 14 dalla sala Champions di Trigoria – sta attraversando uno dei momenti più difficili da quando è alla Roma: prima la sconfitta nel derby, poi l’eliminazione incredibile in Coppa Italia proprio con lo Spezia, l’errore con i sei cambi e il confronto di oggi con la squadra che ha chiesto il reintegro di Gombar. Il tecnico sarà chiamato a vincere la partita di sabato alle 15 all’Olimpico (ancora contro lo Spezia) per prendere una boccata d’ossigeno e allontanare l’ipotesi di un esonero.