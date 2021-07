Pinto: “Rapporto speciale tra Mourinho e Dzeko”. Serie A, Roma-Fiorentina alla prima

Sorteggiato il calendario di Serie A 2021/22, il primo derby a settembre. Il gm giallorosso sul bosniaco: "È felice e motivato". Pellegrini rientra in gruppo, pronto lo sprint per Xhaka

Francesco Iucca

La Roma continua ad allenarsi a Trigoria: oggi seduta singola, con il ritorno a pieno regime di Lorenzo Pellegrini che ha svolto l'allenamento atletico con i compagni. Domani la prima amichevole contro il Montecatini, la prima di una lunga serie che vedrà anche quella contro la Triestina mercoledì 21, che sarà aperta ai tifosi con 1000 biglietti. Non ci sarà invece quella contro il Monterosi, nonostante la chiamata di Mourinho:"Gli abbiamo dovuto dire no perché la nostra preparazione inizierà dopo la data proposta", ha rivelato il presidente. Da valutare quindi se il portoghese continuerà a spingere su quello su cui ha cominciato a lavorare in allenamento: il 4-2-3-1 che vede nel tridente Zaniolo, Mkhitaryan ed El Shaarawy alle spalle di Dzeko. A proposito del bosniaco, in questi primi giorni di ritiro le turbolenze con Fonseca sembrano definitivamente alle spalle.

Il numero 9 sta mostrando sorrisi e il feeling col club è tornato, con una prospettiva di permanenza decisamente più concreta. Soprattutto l'intesa c'è con José Mourinho, come confermato da Tiago Pinto in prima persona: "Tra loro il rapporto è speciale, Edin è felice e motivato qui". Il general manager della Roma è intervenuto in collegamento da Trigoria durante la presentazione del calendario della stagione 2021/22, sorteggiato oggi. I giallorossi esordiranno in casa contro la Fiorentina mentre i derby sono fissati alla sesta e la trentesima giornata. Il ritorno di Mourinho nella 'San Siro' dell'Inter è programmata per aprile, l'ultima giornata sfida in trasferta al Torino.

Intanto Pinto lavora sul mercato e intanto potrebbe ancora valutare la situazione Florenzi, che va verso la convocazione per la seconda parte di ritiro in Portogallo. Sui terzini la questione è di grande attualità, visto l'infortunio di Spinazzola: piace Alex Telles del Manchester United. A centrocampo invece nelle prossime 48 ore può arrivare l'accelerata definitiva per Granit Xhaka. È invece arrivato ieri Rui Patricio, ufficializzato poi in serata dalla Roma. Il portiere portoghese ha rilasciato le prime dichiarazioni: "È un'opportunità che ho per crescere, imparare, migliorare e lottare per vincere dei titoli. Sono molto entusiasta di poter lavorare con Mourinho, è uno dei migliori tecnici al mondo, è sempre un sogno poter lavorare con lui".

È tornato invece a parlare Leonardo Spinazzola, sulle sensazioni dopo l'infortunio: "Sono distrutto, sono state ore pesantissime ed emozionati, ma faticose. Al coro di Bernardeschi non mi ricordo se ho pianto. Ho finito le lacrime all’Allianz Arena. 'Perché adesso, perché a me?', ho pensato. Tra una settimana tolgo i punti e comincio con un obiettivo al giorno, e se tra 6 mesi non riprendo a giocare vado in campo per forza, da solo, e voglio vedere chi mi acchiappa". Il suo agente Davide Lippi è convinto del recupero: "Tornerà ad essere un grande calciatore, più forte di prima. Sicuramente con l'Europeo ha raccolto le attenzioni di tanti club, mi hanno chiamato in tanti ma questo non vuol dire che sarebbe andato via dalla Roma".