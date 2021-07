Digitalbits, l’effetto Mourinho-Roma: market cap a +60% in una settimana

La capitalizzazione di mercato è salita dai 20 milioni del pre-conferenza dello Special One ai 60 di stamattina

Effetto Re-Mida : quello che tocca la Roma sembra diventare d'oro. Era successo soprattutto grazie a Mourinho nei giorni successivi all'annuncio, quando il titolo in borsa era schizzato, attirando l'attenzione anche di Bloomberg. Stavolta l'attenzione è tutta su Digitalbits e sul mercato delle criptovalute . L'attenzione sulla società americana, un blockchain network che controlla la criptovaluta denominata con il codice XDB , è nata giovedì 8 luglio, quando il nome dello sponsor era apparso alle spalle di José Mourinho durante la conferenza stampa alla Terrazza Caffarelli. Da quel momento, com'è inevitabile che sia, in tantissimi si sono informati e magari hanno investito. Il risultato? Negli ultimi sette giorni, il market cap (si chiama così la capitalizzazione di mercato, cioè il valore di mercato corrente di un network di criptovaluta: si calcola moltiplicando l'offerta in circolazione di un crypto asset per il prezzo di un'unità individuale) è cresciuto del 60%: dai 20 milioni di una settimana fa si è passati ai circa 60 di oggi.

I Friedkin hanno puntato su Digitalbits come main sponsor della Roma: il marchio infatti è già stato stampato sulle maglie New Balance per la prossima stagione. L'accordo è triennale per un totale di 36 milioni di euro, poco meno dei 39 garantiti da Qatar Airways. Niente male nel post pandemia. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare entro la fine del mese ma ormai non ci sono dubbi: la Roma (e chissà, il calcio italiano) entreranno nel mercato delle criptovalute.