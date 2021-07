Florenzi convocato per il ritiro: si unirà alla Roma in Portogallo

L'esterno giallorosso di rientro da due prestiti consecutivi cerca il riscatto con la maglia giallorossa, ma la sua cessione resta una concreta possibilità

Dopo la vittoria dell'europeo con la nazionale Alessandro Florenzi può tornare protagonista anche con la sua Roma. L'esterno giallorosso sarà a disposizione di José Mourinho nella seconda parte del ritiro e non verrà dunque inserito nella lista B, quella degli esuberi. Come fa sapere Radio Radio, Florenzi, che ha ancora due anni di contratto con la Roma, si è messo a disposizione dello Special One in vista della nuova stagione. L'incognita però rimane l'ingaggio di 4 milioni di euro netti l'anno, giudicato per il momento troppo alto dalla società.