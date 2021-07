Sorteggio calendario Serie A, diretta dalle 18.30 – LIVE

Si alza il sipario sulla stagione della Roma di Mourinho: per la prima volta, i gironi di andata e ritorno saranno asimmetrici:

La Roma è pronta a scoprire il suo cammino nel prossimo campionato di Serie A. Alle 18.30 comincerà il sorteggio del calendario per la stagione 2021/2022, la prima con Mourinho come allenatore. Su Forzaroma.info la diretta del sorteggio con tutti gli accoppiamenti del campionato della Roma, che partirà il 22 agosto prossimo. Per la prima volta non ci sarà simmetria nelle partite di andata e ritorno. A patto che ci siano più di otto turni di distanza tra una stessa partita di andata e ritorno. Inoltre Inter, Milan e Juve giocheranno fuori la settima di andata per la concomitanza con le semifinali di Nations League. I bianconeri inoltre dovranno disputare l'ultima giornata in trasferta per consegnare lo stadio alla finale di Champions femminile. Inoltre la Salernitana giocheranno la prima di campionato in trasferta per i lavori in corso allo stadio Arechi. Al tempo stesso, come di consueto, non ci potranno essere big match nei turni infrasettimanali, in apertura o chiusura.