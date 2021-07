Mourinho insultato negli audio di Florentino Perez: “Un idiota, non è normale”

Su El Confidencial pubblicati alcuni estratti di telefonate del presidente del Real Madrid

Florentino Perez, terza puntata. El Confidential ha pubblicato oggi altre due conversazioni risalenti al 2012 in cui ha attaccato tutti i portoghesi che in quel momento erano sotto contratto con il Real: Mourinho, Cristiano Ronaldo, Pepe e Coentrao. Ma anche il super agente Jorge Mendes: "A Mendes non interessa niente di Ronaldo come non interessa niente di Mourinho. Questi sono ragazzi con un ego terribile, entrambi viziati, l'allenatore e lui, e non vedono la realtà, perché entrambi potrebbero guadagnare molto di più se non lo fossero. Sono due anormali, perché stiamo parlando di molti soldi nel campo dei diritti di immagine. Inoltre, con quella faccia che hanno, con quel modo spavaldo, che non piace a tutti...". Poi parlando Coentrao: "È un altro che non ha la testa e quei ragazzi il Real Madrid se li mangia. In questo momento è una m*** e Mourinho è un idiota. Non è molto normale, guida senza patente. Detto questo, è stato travolto dalla pressione".