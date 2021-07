Mourinho provoca, Marotta risponde: “È una volpe, vuole solo innervosirci”

Il dirigente dell'Inter ha preso con filosofia la stoccata del portoghese nella conferenza di presentazione: "Sto al gioco, mi stimola"

Beppe Marotta risponde a Mourinho. O meglio, non risponde. Durante il sorteggio del calendario di Serie A, il dirigente dell'Inter è stato stuzzicato sulle frasi dello Special One in conferenza ("Facile vincere se poi non hai i soldi per pagare gli stipendi"). Il riferimento velato ai nerazzurri è sembrato chiaro, ma Marotta glissa: "Non accetto la polemica, non è il contesto giusto. Mourinho lo conosciamo da tempo, è una grande volpe, furbo, è abituato a innervosire e stuzzicare gli avversari, o forse a stimolarli. Io mi sento molto stimolato, ma sto al gioco. Alla fine siamo qui per cercare di divertire e anche questi siparietti magari servono a voi per creare motivi di discussione. Sta a noi invece non cadere in litigiosità che non é nel mio modo di essere".