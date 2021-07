Xhaka, la Roma prova a chiudere entro domenica: si può fare a 18 milioni

A Trigoria c'è fiducia di poter accelerare nelle prossime ore e fare il secondo regalo a Mourinho

Dopo aver ufficializzato Rui Patricio, la Roma continua a lavorare per regalare a Mourinho altri rinforzi. Sulla lista degli obiettivi di Tiago Pinto le priorità sono Granit Xhaka ed un terzino che possa sostituire l’infortunato Spinazzola fino al suo ritorno. Per il centrocampista svizzero, i giallorossi - riporta calciomercato.com - continuano ad offrire 15 milioni all’Arsenal che però è fermo sulla richiesta di 20. La Roma è fiduciosa e tra oggi e domani può arrivare l'accelerata decisiva per chiudere entro domenica grazie ad alcuni facili bonus individuali. La sensazione è che il club capitolino debba avvicinarsi ai 18 milioni per fare a Mourinho il secondo regalo dopo quello di Rui Patricio.