Pinto: “Dzeko è felice alla Roma, con Mourinho ha un rapporto speciale”

Il gm giallorosso ha parlato del futuro del bosniaco: "È motivato. Vincere? Intanto pensiamo all'amichevole di domani"

Redazione

In collegamento da Trigoria, anche Tiago Pinto è intervenuto durante il sorteggio del calendario di Serie A 2021/22. Il gm della Roma ha parlato anche di mercato: "Buonasera, mi dispiace non essere con voi con tante personalità importanti del calcio italiano e mondiale. Noi stiamo lavorando per Mourinho e la Roma, siamo tutti entusiasti, felici e motivati per il suo arrivo ma abbiamo tanto lavoro da fare per migliorare la Roma e fare dei buoni risultati durante la stagione".

Dzeko è davvero al centro del progetto? È felice e motivato, sta bene fisicamente. Mourinho carica tutti i giocatori, ma lui ha un rapporto speciale con Dzeko, che viene dal passato. Speriamo che possa essere importante per noi come lo è stato già nelle altre stagioni.

Come avete convinto Mou? Uno come lui si convince con le idee, il progetto e il cuore. Lui ha parlato molto di questa empatia con la proprietà che è stata decisiva. Lui ha vinto in tutti i club, adesso siamo riusciti a convincerlo con un progetto diverso a tre anni per far crescere la Roma, credo che lui abbia trovato in noi la sfida giusta questa fase della sua carriera.

Possibile un progetto sostenibile nel tempo anche per fare qualcosa di straordinario nell'immediato? Nell'immediato dobbiamo vincere l'amichevole di domani. In conferenza Mourinho è stato bravo, dicendo che tutti parlano di titoli ma noi dobbiamo parlare di tempo e progetto, ma non vuol dire che non giocheremo per vincere. Siamo tutti qui per vincere e conquistare qualcosa per la Roma, ma è una strada da fare insieme con tanto lavoro, se lavoriamo bene i titoli arriveranno presto.