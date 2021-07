Ritiro Roma, Pellegrini lavora in gruppo. Domani la prima amichevole – FOTO

Seduta singola per i giallorossi, che continuano la preparazione agli ordini di Mourinho

Quinto giorno di ritiro per la Roma. Oggi i giallorossi si sono allenati in seduta singola, questa mattina. La buona notizia è il ritorno a pieno regime di Lorenzo Pellegrini, che ha svolto lavoro atletico con i compagni e ha quindi messo alle spalle il problema muscolare alla coscia che l'ha tenuto fuori dall'Europeo. Protagonista il preparatore Rapetti, che ha guidato il lavoro fisico e quello tecnico con il pallone e lo slalom tra i paletti. Mourinho ha osservato lo sviluppo dell'allenamento. Domani appuntamento alle 18 per la prima amichevole con il Montecatini che non sarà visibile a tifosi e stampa, ma sarà riassunta in un video highlights prodotto dal club giallorosso.