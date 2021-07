Triestina-Roma aperta al pubblico: in vendita 1000 biglietti

I tifosi potranno assistere al match del 21 luglio, che si giocherà al "Nereo Rocco" di Trieste

Le prime due amichevoli della Roma, la prima domani alle 18 con il Montecatini, si potranno vedere solo in una sintesi realizzata dal club giallorosso. Settimana prossima invece Triestina-Roma verrà aperta al pubblico. Il club friulano ha messo in vendita 1000 biglietti. Ecco il comunicato del club: "U.S. Triestina Calcio 1918 comunica che sono a disposizione 1000 biglietti di Tribuna Pasinati per la partita amichevole Triestina-Roma, in programma mercoledì 21 luglio allo Stadio “Nereo Rocco” con calcio d’inizio alle 19.30. I tagliandi saranno acquistabili esclusivamente in prevendita attraverso il circuito DIY Ticket".