Roma-Alex Telles, idea prestito: chi è il terzino che può sostituire Spinazzola

I giallorossi pensano al brasiliano per coprire lo slot lasciato libero dall'infortunio al tendine d'Achille di Leo

La Roma è su Alex Telles. Quello del brasiliano è uno dei profili per sostituire l'infortunato Spinazzola. Per questo i giallorossi lo vorrebbero prendere in prestito. Nell'ultima stagione ha trovato poco spazio con la maglia del Manchester United: 27 presenze per poco più di duemila minuti totali. E dalla 17esima alla 38esima giornata di Premier solamente tre presenze. Telles è il classico terzino brasiliano con piedi buoni e visione di gioco e un ottimo sinistro, tanto che calcia spesso punizioni, corner e ai tempi del porto anche i rigori. Difensivamente è migliorato nella sua esperienza al Galatasaray soprattutto grazie a Roberto Mancini, ma quello resta il suo punto debole. Per lui sarebbe un ritorno in Serie A, visto che è stato all'Inter nella stagione 2015-2016. Ora le porte dell'Italia potrebbero riaprirsi di nuovo, la Roma ci pensa.