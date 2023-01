Mourinho non molla i suoi ‘bambini’: restano a Roma. In difesa spunta Schuurs

Bove e non solo, ora lo Special One vuole blindare i giovani e intanto avrebbe chiesto il centrale del Torino. La Roma vola col tandem Dybala-Abraham ha portato dieci punti mentre per Zaniolo prosegue il momento di nervosismo

Francesco Iucca

Il giorno dopo Roma-Fiorentina è dolce, perché la Roma torna a godersi un'altra vittoria e una classifica ora decisamente più corta. Merito di un'ottima prestazione soprattutto da parte di Paulo Dybala e Tammy Abraham, dominatori del match insieme a Zalewski. Tra i due attaccanti giallorossi l'intesa è salda e a dirlo sono anche i numeri: già 5 gol confezionati dal tandem che si è scambiato gli assist portando dieci punti. E per la Joya, la Roma pensa già di rinnovargli il contratto per un altro anno a cifre più alte, annullando così la clausola rescissoria come previsto nell'accordo. Il numero 21 giallorosso intanto è volato a Madrid per fare visita insieme a Oriana ad Alice Campello, compagna di Morata che ha da poco partorito la bimba a cui Paulo farà da padrino.

Il norvegese fino ad ora è stato l'unico colpo di mercato di gennaio, anche se chiuso da settimane. Per gli altri eventuali acquisti tutto dipenderà da Karsdorp e Shomurodov, con il Torino che ha l'accordo con il giocatore e sta lavorando per chiudere quello con la Roma. Complicata la cessione dell'olandese, per ingaggio e richieste. Mourinho vorrebbe un difensore, in queste ore è spuntato anche il nome di Peer Schuurs del Torino, che Cairo potrebbe cedere a giugno e piace anche all'Inter e a club esteri. Nel frattempo il Manchester United starebbe osservando il giovane dell'Under 16 giallorosssa Alessandro Di Nunzio. Ancora stallo invece sul fronte Zaniolo, che vive un momento di nervosismo palpabile, certificato anche dallo sfogo sui social di una persona a lui molto vicina.