Mercato Roma, Mourinho blinda giovani: il veto per Bove, Volpato e Tahirovic

Valorizzare i giovani. E’ l’unica arma che Mourinho ha a disposizione per sopperire a un mercato pressoché invisibile. Per questo lo Special One ha chiuso tutte le porte verso l’uscita: “Bove, Tahirovic e Volpato? No non parte nessuno”. Per entrambi sono arrivate offerte da club di serie A. Il primo era nel mirino di Lecce, Verona e Sassuolo, per l'italo-australiano sarebbe arrivata addirittura un’offerta da 10 milioni proveniente dall’estero mentre per il bosniaco nemmeno c'è stato bisogno di rispondere. Il no era scontato. I primi due si sono fatti notare esattamente 11 mesi fa contro il Verona quando da subentrati hanno agguantato il pareggio con una rete a testa. In estate le prime offerte e il rifiuto di Mourinho soprattutto per Bove che la Roma avrebbe ceduto solo nell’ambito della trattativa per Frattesi.