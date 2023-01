Calciomercato Roma, Mourinho vuole Schuurs: su di lui anche club della Premier

Cairo non lo lascerà partire a gennaio, ma ascolterà le offerte per la prossima sessione di mercato

Mourinho vuole un difensore centrale e a giugno Pinto dovrà accontentare lo Special One. Il rinnovo di Smalling è ancora in bilico e i giallorossi sono pronti a correre ai ripari. Secondo quanto riportato da La Repubblica José ha chiesto Schuurs. Il difensore classe 1999 è arrivato in estate al Torino per sostituire Bremer. Cairo non lo lascerà partire a gennaio, ma ascolterà le offerte per la prossima sessione di mercato. Il centrale ha attirato l’attenzione di molti top club di Bundesliga e Premier League.